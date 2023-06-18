На митинге в Риме протестующие раскритиковали действия Запада против России

Бывший премьер-министр и лидер оппозиционного «Движения «5 звезд» Джузеппе Конте организовал и провел в Риме первую крупную антиправительственную манифестацию против антироссийской политики Запада в субботу, 17 июня. Ее посетили не менее 15 тыс. человек, пишет газета La Repubblica.

«Полная площадь — это сверх ожиданий. Они откликнулись на призыв, на свободный призыв и открытое приглашение», — сказал Конте, открывая мероприятие.

Днем на площади Республики собралось несколько сотен человек. Участники скандировали имя Конте и выкрикивали «Честность, честность»! Шествие проследовало от площади Республики до проспекта Императорских форумов, где была установлена сцена.

На ней выступил лидер и организатор Джузеппе Конте, основатель «Движения «5 звезд» бывший комик Беппе Грилло, а также режиссер, писатель и певец Мони Овадия, который высказался о дезинформации об украинском конфликте. Он указал на регулярное вранье НАТО и США, которые развязывают войны и стремятся к мировому господству.

«Начало [конфликта] было предопределено решением о расширении НАТО, которое было принято вопреки обещаниям, данным Михаилу Горбачеву. <...> Они хотят разрушить Россию, а потом сконцентрироваться на Китае», — приводит его слова «РИА Новости».

Овадия призвал к переговорам без предварительных условий и сделать всё необходимое, чтобы «заставить пушки молчать».

Когда журналисты спросили Конте перед мероприятием ради чего оно, он ответил, что «сегодня мы объединим голоса против предвзятости и ненадежности» в жизни итальянцев.

«Потому что нужно, чтобы кто-то твердо сказал о ненадежной жизни итальянцев. Мы здесь, и мы надеемся, что другие тоже выскажутся», — сказал он в интервью Agencia Italia.

Высказаться пришли, по данным телеканала RaiNews, от 15 до 20 тысяч человек. Примечательно, что в шествии участвовала лидер оппозиционной Демократической партии Элли Шлейн. Несмотря на разногласия с Конте, общие цели у политиков оказались схожими.

«Мы хотели засвидетельствовать эту готовность объединить усилия с другими оппозициями, есть области, по которым мы можем работать вместе даже при наших разногласиях. Одним из них является битва за качественную работу и минимальную заработную плату», — сказала она RaiNews.

11 июня во время выступления на публичном мероприятии в городе Мандурия экс-премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что добиваться мира на Украине нужно за столом переговоров, а не посредством дальнейших поставок оружия Киеву. Он указал, что украинский президент Владимир Зеленский не может единолично решать, на каких условиях урегулировать конфликт.

Ранее, 26 апреля, стало известно, что Италия оказала Украине военную поддержку на сумму около €1,5 млрд. Президент Италии Серджо Маттарелла заверил, что Рим будет оказывать военную помощь Украине, пока в этом есть необходимость.

Итальянская оппозиция выступает против подобной помощи в разрешении конфликта и призывает стороны сесть за стол переговоров.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля 2022 года.