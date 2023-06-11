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Экс-премьер Италии раскритиковал стратегию Киева по урегулированию конфликта

Экс-премьер Италии Конте: Украина не может одна определять условия урегулирования конфликта
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Фото: REUTERS/Yevhenii Zavhorodnii
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Бывший премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что добиваться мира на Украине нужно за столом переговоров, а не посредством дальнейших поставок оружия Киеву. Об этом он сказал 11 июня во время выступления на публичном мероприятии в городе Мандурия.

По его мнению, президент Украины Владимир Зеленский не может единолично решать, на каких условиях урегулировать конфликт.

«Зеленский не может быть тем, кто имеет исключительное право решать, как и когда садиться за стол переговоров и на каких условиях», — отметил политик. Трансляцию выступления вел телеканал RaiNews24.

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Кроме того, Конте раскритиковал позицию украинского лидера, который после визита в Ватикан 13 мая заявил, что Киев не заинтересован в посредничестве Святого престола для урегулирования конфликта.

Также Конте указал на ошибочность политики Запада. Он раскритиковал его за поставки оружия Киеву, указывая на отсутствие стремления задействовать дипломатические средства для достижения мира. По словам политика, данная позиция — «стратегическая ошибка», которая ведет к эскалации конфликта и может вызвать применение ядерного оружия.

Ранее, 26 апреля, стало известно, что Италия оказала Украине военную поддержку на сумму около €1,5 млрд. Президент Италии Серджо Маттарелла заверил, что Рим будет оказывать военную помощь Украине, пока в этом есть необходимость.


Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля 2022 года.

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