Международная федерация санного спорта продлила отстранение россиян от соревнований

Конгресс Международной федерации санного спорта (FIL) продлил отстранение российских спортсменов от участия в соревнованиях организации. Об этом сообщила пресс-служба FIL 17 июня.

«Принято решение приостановить участие спортсменов, тренеров и других официальных лиц Федерации санного спорта России в соревнованиях, которые проводятся под эгидой организации, до дальнейшего уведомления», — говорится в публикации.

Организация указала, что присутствие российской стороны на соревнованиях FIL связано с высоким риском того, что безопасность, спокойствие и целостность этих соревнований и их участников «окажутся под серьезной угрозой».

Конгресс организации проходит с 17 по 18 июня в Бухаресте. Там же 22 делегата конгресса проголосовали за продление санкций в отношении российских спортсменов, один делегат — против и пять воздержались.

2 марта прошлого года FIL отстранила всех российских спортсменов, тренеров и официальных лиц от участия в соревнованиях под эгидой организации. В апреле она отказалась снять санкции с России, несмотря на решение арбитража. После чего в сентябре организация продолжила отстранение.

В конце марта исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал допускать до соревнований только тех российских спортсменов, которые не поддерживают спецоперацию, в качестве нейтральных атлетов.

26 января министр спорта РФ Олег Матыцин указал на недопустимость устанавливать для российских спортсменов особые условия участия в международных соревнованиях, которые не соответствуют Олимпийской хартии. Он подчеркнул, что никакая политика не может и не должна вмешиваться в спорт. Также министр заявил, что развитие международного спортивного движения невозможно без участия России.

После начала спецоперации России по защите мирного населения Донбасса МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях.