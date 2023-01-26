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Матыцин заявил о недопустимости особых условий для спортсменов из России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Устанавливать для российских спортсменов особые условия участия в международных соревнованиях, которые не соответствуют Олимпийской хартии, недопустимо. Об этом министр спорта РФ Олег Матыцин заявил в четверг, 26 января, комментируя готовность Международного олимпийского комитета (МОК) допускать к Играм только тех, кто не высказывал публичной поддержки специальной операции РФ по защите Донбасса.

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Он подчеркнул, что никакая политика не может и не должна вмешиваться в спорт. Также министр заявил, что развитие международного спортивного движения невозможно без участия России.

«Спорт всегда был и будет оставаться механизмом конструктивного диалога и основой для укрепления отношений между странами и народами», — сказал министр в беседе с телеканалом «Звезда».

Ранее в этот день сообщалось, что Олимпийский совет Азии (ОСА) предложил спортсменам из России и Белоруссии участвовать в соревнованиях в Азии, в том числе в Азиатских играх, передает НСН.

ОСА поддержал заявление исполкома МОК о солидарности с Украиной, санкциях против России и Белоруссии и статусе спортсменов из этих стран. Совет пока ожидает ответа от МОК по поводу условий возвращения российских и белорусских спортсменов.

Азиатские игры являются аналогом Олимпийских игр для стран Азии. Ближайшие подобные соревнования пройдут с 23 сентября по 8 октября в китайском Ханчжоу. В отдельных видах спорта на них будут разыграны квоты на летние Олимпийские игры 2024 года в Париже.

Ранее, 25 января, исполком МОК сообщил о намерении рассмотреть допуск россиян до соревнований в нейтральном статусе и перечислил ряд условий. В то же время исполком призвал к усилению уже действующих санкций в отношении России и Белоруссии.

9 декабря прошлого года президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил, что МОК пока не имеет намерений дальше отстранять российских спортсменов от соревнований.

Ранее, 28 февраля 2022 года, МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских спортсменов к участию в международных соревнованиях из-за ситуации вокруг Украины.

Россия 24 февраля 2022 года начала спецоперацию по защите Донбасса. Решение было принято президентом России Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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