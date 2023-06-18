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Президент РПЛ оценил развитие женского футбола после победы «Зенита» в Суперкубке

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Фото: Футбольный клуб «Зенит»
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Женский футбол идет в правильном направлении, отметил вице-президент Российского футбольного союза (РФС), президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев в субботу, 17 июня, после победного для женского петербургского клуба «Зенит» матча за Суперкубок России.

На «ВЭБ Арене» в Москве «Зенит» в серии пенальти обыграл ЦСКА в женском Суперкубке. Основное время матча завершилось вничью (1:1), а в серии пенальти точнее оказались футболистки «Зенита» — 5:4. Это был третий розыгрыш Суперкубка России среди женских команд. «Зенит» этот трофей выиграл впервые, сообщил «Спорт-Экспресс».

По словам Алаева, финал получился «настоящий, было видно, что команды заряжены на победу». В серии пенальти, «немного повезло «Зениту», однако победа клуба, считает президент РПЛ, заслуженная.

«Мне кажется, что женский футбол развивается, это видно и по качеству игры, женский футбол развивать важно, в Европе это сейчас бум. Поэтому очень приятно за коллег, лично за Полину Юмашеву (председателя комитета женского футбола РФС. — Ред.), потому что большая работа проделана, женский футбол идет в правильном направлении», — сказал Алаев ТАСС.

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В начале июня в мужском клубе «Зенит» чествовали лучшего игрока. Им стал бразильский и российский футболист, нападающий «Зенита», олимпийский чемпион 2020 года Малком Филипе Силва де Оливейра, более известный как Малком.

7 мая стало известно, что футбольная команда из Санкт-Петербурга досрочно взяла золото в чемпионате России. Тогда «Зенит» обыграл дома московский «Спартак» со счетом 3:2. Так, сине-бело-голубые пятый раз подряд стали чемпионами России по футболу.

13 мая футболистам и тренерам петербургского футбольного клуба «Зенит» вручили чемпионский трофей Российской премьер-лиги (РПЛ) и золотые медали чемпионата России. Церемония награждения состоялась на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге.

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