В Москве подросток утонул после прыжка в водоем
В Москве подросток прыгнул в водоем с дерева, ушел под воду и не смог выплыть, о чем рассказали в пресс-службе столичной прокуратуры в субботу, 17 июня.
Отмечается, что инцидент произошел на водном объекте в поселке Рублево. 15-летний юноша был в компании сверстников. Тело утонувшего подняли на поверхность спасатели.
Сейчас проводится процессуальная проверка по факту случившегося, которую столичная прокуратура взяла на контроль.
В этот же день стало известно, что в Ленинградской области в Сосновом Бору днем ранее в карьере утонул подросток. ЧП произошло на территории коттеджного поселка «Престиж».