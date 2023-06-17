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Происшествия
В Москве подросток утонул после прыжка в водоем

В Москве подросток утонул после прыжка в водоем

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Фото: t.me/moscowproc
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В Москве подросток прыгнул в водоем с дерева, ушел под воду и не смог выплыть, о чем рассказали в пресс-службе столичной прокуратуры в субботу, 17 июня.

Отмечается, что инцидент произошел на водном объекте в поселке Рублево. 15-летний юноша был в компании сверстников. Тело утонувшего подняли на поверхность спасатели.

Сейчас проводится процессуальная проверка по факту случившегося, которую столичная прокуратура взяла на контроль.

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В этот же день стало известно, что в Ленинградской области в Сосновом Бору днем ранее в карьере утонул подросток. ЧП произошло на территории коттеджного поселка «Престиж».

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