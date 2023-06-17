Подросток утонул в карьере в Ленинградской области

В Ленинградской области в Сосновом бору 16 июня подросток утонул, плавая в карьере. Об этом стало известно «Известиям» в субботу, 17 июня.

ЧП произошло на территории коттеджного поселка «Престиж».

Полиция, которая прибыла на место происшествия, обнаружила тело 16-летнего подростка в карьере. Известно, что погибший проживал в Санкт-Петербурге.

Ранее, 14 июня, стало известно, что на территории Петергофа в Санкт-Петербурге были обнаружены тела двух утонувших девочек, которые были гражданками Таджикистана. Следственный комитет России возбудил уголовное дело.