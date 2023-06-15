СК РФ возбудил уголовное дело после гибели детей в пруду Петергофа

После обнаружения двух девочек 12 и 14 лет в Никольском пруду Петродворцого района Санкт-Петербурга следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), о чем 14 июня сообщили в главном следственном управлении СК РФ по городу.

«В настоящее время следователями совместно со следователями-криминалистами при участии специалиста в области судебной медицины проводится осмотр места происшествия, допрашиваются родственники, очевидцы произошедшего», — сказано в сообщении, размещенном в Telegram-канале ведомства.

Там добавили, что следователи выясняют обстоятельства, причины и условия, которые могли способствовать произошедшему.

Ранее в этот день стало известно, что на территории Петергофа погибли две школьницы, утонув в пруду. Девочки являлись гражданками Таджикистана.