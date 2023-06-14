Две школьницы утонули в пруду в Петергофе

На территории петербургского музея-заповедника «Петергоф» погибли две школьницы, утонув в Круглом пруду. Об этом сообщает телеканал «78» в среду, 14 июня.

Как выяснилось, обе девочки являлись гражданками Таджикистана.

Тела школьниц извлекли из воды и накрыли полиэтиленом для транспортировки на экспертизу.

На месте происшествия работают сотрудники полиции. Причины и обстоятельства смерти детей устанавливаются.

В июле прошлого года мужчина утонул в пруду на Красногвардейском бульваре в Москве. Его тело было обнаружено спустя сутки после гибели.