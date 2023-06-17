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Названы гаранты безопасности для Украины в стамбульском договоре

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Фото: ТАСС/Сергей Карпухин
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Великобритания, США, Китай, Франция, Турция и Белоруссия названы в качестве гарантов безопасности в проекте стамбульского договора, о чем стало известно в субботу, 17 июня, из текста соответствующего документа.

Ранее в этот день президент РФ Владимир Путин на встрече с африканской делегацией впервые представил проект стамбульского договора по Украине. Сам документ носит название «Договор о постоянном нейтралитете и гарантиях безопасности Украины». Однако, как уточнил президент, украинская сторона не соблюдала положения этого документа.

До этого, 18 мая, президент Белоруссии Александр Лукашенко напомнил, что РФ весной прошлого года была готова заключить мирный договор с Украиной. Он также подчеркнул, что предварительные условия, выдвинутые Киевом, нацелены на недопущение каких-либо переговоров.

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Именно в турецком Стамбуле прошел последний раунд переговоров между Россией и Украиной 29 марта 2022 года. Они продлились около трех часов. Позднее Киев официально отказался от контактов с Москвой.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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