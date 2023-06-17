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Песков назвал ПМЭФ устоявшимся форматом для мировой экономики

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Фото: Росконгресс/Александр Балаганов
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Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) является устоявшимся форматом для мировой экономики. Об этом 17 июня в беседе с журналистом «Известий» Антоном Золотницким заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Традиционно все участники мировой экономики знают, что в июне в Санкт-Петербурге проходит такое мероприятие», — сказал представитель Кремля.

Песков напомнил, что проведение форума не состоялось лишь однажды, в 2020 году, его пропустили из-за коронавируса.

По меняющемуся составу участников, особенно зарубежных, можно отметить меняющуюся международную экономическую конъюнктуру, добавил он.

«Но интерес не падает, уходят одни бизнесмены, их место занимают другие бизнесмены», — продолжил представитель Кремля.

Он подчеркнул, что в 2023 году ПМЭФ тоже стал хорошей площадкой для дискуссий, иностранные участники смогли пообщаться с российскими партнерами, так как Россия не намерена развивать закрытую экономику. Форум подтвердил свою необходимость в достижении конкретных договоренностей.

«Я убежден, что популярность этого форума во всем мире не будет падать. Убежден также, что, например, многие предприниматели из стран коллективного Запада также хотели бы принимать участие в этом форуме, но боятся. Придет время, когда они будут меньше бояться и будут больше к нам приезжать», — заключил Песков.

По питерскому счету: на ПМЭФ заключили сделок почти на 4 трлн рублей
За четыре дня в форуме приняли участие 17 тыс. человек из 130 стран

Ранее в субботу он отметил, что к выступлению президента России Владимира Путина на ПМЭФ в мире проявили большой интерес. По его словам, вызвала интерес озвученная тема исторического украинского антисемитизма, а также информация об экономике России.

Выступление Путина на ПМЭФ состоялось 16 июня. В частности, российский лидер указывал на вовлеченность НАТО в конфликт на Украине. Президент подчеркнул, что Киеву поступает военная техника, и напомнил, что в настоящее время рассматривается вариант поставки самолетов.

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