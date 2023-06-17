Песков прокомментировал мировую реакцию на выступление Путина на ПМЭФ

К выступлению президента России Владимира Путина на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в мире проявили большой интерес. Об этом 17 июня на брифинге заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Было сказано очень много важных вещей, они будут подлежать глубокому анализу», — подчеркнул Песков.

Он отметил, что, в частности, вызвала интерес озвученная тема исторического украинского антисемитизма.

«Видно, что ситуация с историческим украинским антисемитизмом задела за живое, это не осталось незамеченным. Ну и видим, что в большей части мира, которая не сводится к коллективному Западу, также огромный интерес к этому мероприятию», — отметил Песков.

Представитель Кремля подчеркнул также, что информация об экономике РФ тоже глубоко анализируется.

Владимир Путин заявил о том, что Украина возвел на пьедестал новых героев. Он зачитал выдержки из материалов дел по расправе украинских нацистов над евреями, подчеркнув что сейчас украинская власть защищает бендеровцев, которые считаются героями Украины.

Он отметил, что при этом на Западе предпочитают украинский радикализм не замечать, распространяют нарратив о том, что раз президент еврей, значит, нет нацизма на Украине.