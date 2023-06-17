Путин указал на право РФ признать независимость ДНР и ЛНР в соответствии с Уставом ООН

Россия имела полное право признать независимость Донецкой и Луганской народных республик в соответствии с Уставом ООН. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин 17 июня во время переговоров с делегацией африканских стран по урегулированию украинского конфликта.

Говоря о политической обстановке на Украине, Путин подчеркнул, что все проблемы начались после конституционного переворота в 2014 году, который был «поддержан западными спонсорами». Более того, Киев пытался вооруженным путем решить проблему Донбасса.

«Мы в соответствии с 51-й статьей Устава ООН имели право оказать им помощь, ссылаясь на пункт о самообороне», — подчеркнул Путин.

Вместе с тем президент отметил, что до начала спецоперации Россия долгое время поддерживала население Донбасса и пыталась урегулировать ситуацию мирно.

«Россия вынуждена была поддержать этих людей, имея в виду наши исторические связи и с территориями и культурно-языковые связи с теми людьми, которые на этих территориях проживают», — отметил президент.

Путин проводит встречу с африканской делегацией, прибывшей для обсуждения инициативы по мирному урегулированию на Украине, в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге. Российский лидер поприветствовал перед началом переговоров участников встречи: президента ЮАР Сирила Рамафосу, главу Сенегала Маки Салль, президента Коморских Островов Отмана Газали, главу Замбии Хакаинде Хичилема, премьер-министра Египта Мустафу Мадбули и представителей Конго и Уганды.

Накануне африканская делегация встретилась с президентом Украины Владимиром Зеленским. Как сообщил Рамафоса, на встрече миссия в том числе будет говорить о необходимости уважать Устав ООН всеми сторонами конфликта.

Мирная инициатива по урегулированию конфликта на Украине среди основных пунктов, в частности, включает вопросы продовольственной безопасности. До этого свой мирный план на рассмотрение Москвы и Киева предоставили Китай, Бразилия и Индонезия.

Последний на сегодняшний день очный раунд переговоров между РФ и Украиной состоялся 29 марта 2022 года в Турции. Позднее Киев официально отказался от контактов с Москвой.