Украинские националисты выпустили по Горловке 15 ракет из РСЗО

Украинские националисты выпустили 15 ракет по Горловке в Донецкой Народной Республике (ДНР) из реактивных систем залпового огня (РСЗО), о чем стало известно в субботу, 17 июня.

Под обстрел попал Никитовский район города, отмечается в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства региона в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями киевского режима.

Ранее в этот день стало известно, что в результате обстрела Макеевки в ДНР была ранена женщина 1980-го года рождения.

Материал дополняется