Жительница Макеевки пострадала при обстреле со стороны ВФУ

Женщина была ранена в результате обстрела вооруженными формированиями Украины (ВФУ) Макеевки в Донецкой Народной Республике (ДНР), о чем стало известно в субботу, 17 июня.

«Ранена женщина 1980 года рождения», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Совместного центра контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

Пострадавшая находилась в момент атаки на улице Уборевича Черногвардейского района.

Ранее, 5 июня, в результате обстрела Макеевки погиб мужчина 1961 года рождения. Кроме того, пострадала 40-летняя женщина.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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