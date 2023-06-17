Украинские войска выпустили по Ясиноватой пять ракет

Украинские войска обстреляли населенный пункт Ясиноватая. Об этом 17 июня сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«Зафиксирован обстрел <...> по направлению <...> населенный пункт Ласточкино – населенный пункт Ясиноватая: выпущено пять ракет из РСЗО», — говорится в сообщении СЦКК в Telegram-канале.

Информации о разрушениях и пострадавших в результате атаки нет.

В ночь на 17 июня Вооруженные силы Украины выпустили по Горловке в Донецкой Народной Республики пять ракет из реактивной системы залпового огня.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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