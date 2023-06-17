В результате удара по столице Судана Хартуму погибли минимум 17 человек

Удар был нанесен по столице Судана Хартуму в субботу, в результате которого погибли по меньшей мере 17 человек, в том числе пять детей. Об этом 17 июня сообщило издание The Hill.

Нападение стало одним из самых кровопролитных с момента начала противостояния в Судане армии и силами оперативного реагирования (СБР).

По данным министерства здравоохранения Судана, удар пришелся на район Йормук на юге Хартума, где находится военный объект, контролируемый армией. Разрушены как минимум 25 домов.

Пока не удалось установить, что именно с чего велась атака — беспилотника или самолета. Военные самолеты неоднократно наносили удары по группам СБР. Те, в свою очередь, использовали беспилотники и зенитные орудия против военных.

В мае армия Судана и СБР подписали соглашение о гуманитарном перемирии между суданской армией и силами быстрого реагирования сроком на семь дней. Однако через четыре дня стороны взаимно обвинили друг друга в его нарушении.

Ситуация в Судане обострилась в середине апреля из-за разногласий между главнокомандующим суданскими вооруженными силами Абделем Фаттахом аль-Бурханом и лидером сил быстрого реагирования Мухаммедом Хамданом Дагло. Утром 15 апреля начались столкновения армии и спецназа возле военной базы в городе Мероэ и в столице страны Хартуме.