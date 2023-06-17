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В Иркутске сотрудники МЧС спасли попавших в трубу ливневой канализации утят

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Фото: МЧС РФ
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Сотрудники МЧС в Иркутске спасли утят, которые попали в трубу ливневой канализации. Об этом 17 июня рассказала госинспектор по маломерным судам Иркутского инспекторского отдела Татьяна Алексеева.

По ее словам, спасатели патрулировали Ангару, когда обратили внимание на взрослую утку, метавшуюся по берегу. Птица громко кричала и хлопала крыльями.

«Мы подошли с берега и увидели, что в трубе ливневой канализации находятся утята. Выбраться из нее самостоятельно птенцы не могли», — пояснила Алексеева.

Внутри труба была замусоренной и частично заполненной водой.

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На помощь утятам пришли волонтеры, очищавшие берег и дно Ангары от мусора. Семерых утят из трубы вытащил дайвер Дмитрий Соколов.

В мае на Серпуховском Валу в Москве спасатели достали пятерых утят из ямы глубиной 3 м. Пострадавших пернатых заметили гуляющие с собаками горожане, они и вызвали спасателей.

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