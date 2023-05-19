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В Москве спасли пятерых утят из трехметровой ямы

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Фото: Пресс-служба департамента ГОЧСиПБ
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На Серпуховском Вале в Москве спасатели достали пятерых утят из ямы глубиной в 3 м. Об этом рассказала в пятницу, 19 мая, пресс-служба столичного департамента ГОЧСиПБ.

Отмечается, что птенцы провалились в техническое отверстие. Пострадавших пернатых заметили гуляющие с собаками горожане, они и вызвали спасателей.

«По прибытии пожарные обнаружили пять утят на глубине около 3 м и рядом обеспокоенных взрослых уток», — отметили в пресс-службе московского департамента ГОЧСиПБ в Telegram-канале.

Для спасения птиц пожарные попросили помощи у проезжающего мимо поливомоечного трактора. Спасателям удалость достать птенцов на поверхность с помощью заполнения водой ямы.

Утята не пострадали и были переданы взрослым птицам.

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Ранее, 12 мая, в Архангельске спасли 100-килограммовую свинью из пожара. Возгорание произошло на на Воскресенской улице. Хозяйку еще до прибытия пожарных эвакуировали соседи. Уже после приезда спасатели достали из пожара питомца женщины.

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