В Днепропетровской области произошел взрыв метана на угольной шахте

Взрыв метана произошел на угольной шахте в Павлограде Днепропетровской области. Об этом 17 июня сообщило министерство энергетики Украины.

«Ночью на угольной шахте в Павлограде, где находились почти 200 работников, произошел взрыв метана. Трое работников травмированы, они доставлены в больницу. Остальных шахтеров вывели на поверхность. Причины чрезвычайного происшествия выясняются», — говорится в сообщении.

Также за последние сутки поступила информация о минировании Киевской гидроэлектростанции. Однако после осмотра территории правоохранительными органами она не подтвердилась.

Ранее, 15 мая, сообщалось, что две шахты обесточены в Донецкой Народной Республике (ДНР) из-за обстрела Вооруженных сил Украины (ВСУ). Проводилась эвакуация 86 горняков, пострадавших не было.