Две шахты обесточены в ДНР из-за обстрела ВСУ

Две шахты обесточены в Донецкой Народной Республике (ДНР) из-за обстрела Вооруженных сил Украины (ВСУ), проводится эвакуация 86 горняков. Об этом 15 мая сообщило минугля и энергетики региона в Telegram-канале.

Речь идет о шахте им. А.Ф. Засядько и шахте им. М. Горького ГУП ДНР «ГУРШ».

«По предварительной информации, в горных выработках в этот момент находилось 86 человек: 84 горняка — на шахте им. А.Ф. Засядько, два — на шахте им. М. Горького», — говорится в заявлении.

Пострадавших нет.

Специалисты энергопредприятий уже проводят аварийные работы. В ближайшее время после проведения необходимых переподключений энергоснабжение потребителей будет восстановлено, добавили в министерстве.

Ранее в этот же день также сообщалось, что несколько районов города Донецка частично остались без электроснабжения в результате обстрела со стороны ВСУ.

Кроме того, мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил о сбитой силами ПВО украинской ракете над «Донбасс-Ареной», пишет «Газета.Ru».

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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