В Кремле указали на отсутствие предложений со стороны Шольца и Макрона провести переговоры с Путиным
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- В Кремле указали на отсутствие предложений со стороны Шольца и Макрона провести переговоры с Путиным
Информация о том, что президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера ФРГ Олафа Шольца не соединяют для переговоров с российским лидером Владимиром Путиным, не соответствует действительности. Об этом в субботу, 17 июня, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Действительно, и Шольц, и Макрон, и их представители говорили о важности поддержания диалога с Россией, в том числе на высшем уровне. Мы разделяем эту точку зрения. Пока каких-то конкретных предложений о проведении телефонных разговоров не было», — указал пресс-секретарь главы государства.
10 июня канцлер ФРГ выразил желание поддерживать контакты с российским президентом, а также сообщил, что в «ближайшее время» намерен поговорить с Владимиром Путиным по телефону. До этого, 31 мая, о важности вести переговоры с российскими властями для урегулирования украинского конфликта говорил глава Елисейского дворца, подчеркнув необходимость выстраивать отношения с Москвой на максимально мирных условиях.
15 июня Дмитрий Песков назвал заявления французского и немецкого лидеров о переговорах с российским коллегой гипотетическим намерением. При этом он положительно оценил идею организовать разговор Владимира Путина и Олафа Шольца, отметив, что таким образом глава ФРГ сможет узнать позицию Москвы из первоисточника.