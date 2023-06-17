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Пушков осудил просьбу Макрона к принцу Саудовской Аравии повлиять на Россию

Сенатор Пушков: Макрону следовало повлиять на Украину, а не искать страны для воздействия на РФ
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Panoramic
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Президенту Франции Эммануэлю Макрону следует самому повлиять на Украину, чтобы решить конфликт, а не просить помощи других стран воздействовать на Россию. Об этом в субботу, 17 июня, заявил сенатор Алексей Пушков, комментируя обращение Макрона к наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бен Салману.

«Есть куда более простой и доступный самому Макрону путь — повлиять на Украину. Это гораздо проще, поскольку Украина полностью зависит от западной военной и финансовой помощи», — написал Пушков в своем Telegram-канале.

Сенатор также отметил, что само обращение французского президента к принцу Саудовской Аравии говорит об избрании политики «большого разрыва с Россией». По словам Пушкова, в настоящее время очевидно, что Запад полностью утратил рычаги влияния на Москву даже в лице прежних регулярных собеседников президента РФ Владимира Путина, в числе которых был и Макрон.

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Ранее, 16 июня, СМИ сообщили, что Макрон примет в Париже наследного принца Саудовской Аравии. Среди вопросов повестки будет и украинский кризис, к решению которого французский лидер намерен привлечь наследного принца, чтобы он «помог ускорить окончательный исход».

29 мая французский активист Ксавье Моро, находящийся в Горловке Донецкой Народной Республики (ДНР), назвал поставки Францией оружия Украине преступлением против населения и истории. По словам активиста, во Франции прекрасно знают, что эти боеприпасы используют не только против солдат, но и против детей.

21 мая журнал Le Point заявил, что Франция призвала лидеров G7 договориться о том, чтобы Китай надавил на Россию в украинском вопросе. По словам одного из представителей французского лидера, Париж хочет, чтобы его «маленькая музыка» прозвучала в позиционировании Пекина.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины после начала спецоперации России по защите Донбасса. Решение о ее проведении было объявлено 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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