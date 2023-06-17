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Политолог Вароли рассказал о злости элит США после заявления Путина о потерях ВСУ

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Фото: Соцсети
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Заявление президента России Владимира Путина о потерях Вооруженных сил Украины (ВСУ) разозлило элиту в Вашингтоне, о чем заявил в субботу, 17 июня, «Известиям» американский политолог Джон Вароли после выступления главы государства на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

«Самое важное заявление Путина было о потерях Украины. Люди были шокированы. Это разозлило элиты в Вашингтоне, потому что теперь весь мир видит, как так называемое «контрнаступление» полностью провалилось. В НАТО потратили что-то около сотен миллиардов? Полнейший провал за 10 дней! Так что Путин абсолютно опозорил НАТО, рассказав, сколько именно было уничтожено», — подчеркнул политолог.

По его словам, все могли видеть уверенность Путина в своих словах и их правдивость. Также Вароли добавил, что никто из западных СМИ не решился написать что-либо о заявлении президента РФ.

«Владимир Путин отправил послание Западу: «Мы победим! Если вы хотите продолжать нападать на нас – атакуйте, но знайте, что мы вас победим», — резюмировал политолог.

Выступление Путина на пленарной сессии ПМЭФ. Главное

Днем ранее Путин заявил о больших потерях ВСУ при контрнаступлении по сравнению с российской армией и добавил, что Украина уже потеряла уже 186 танков и 418 бронемашин с начала контрнаступления.

14 июня бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что ВСУ ничего не добились во время проведения контрнаступления. По его словам, описанные в украинских отчетах «достижения» наступления ВСУ находятся далеко от зоны боевых действий, поэтому не имеют никакой ценности.

В тот же день врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что ВСУ во время контрнаступления на запорожском направлении не продвинулись ни на шаг.

13 июня Путин заявил, что украинское контрнаступление с использованием резервов началось 4 июня и продолжается до сих пор. По его словам, ВСУ не достигли успехов ни на одном направлении, а потери Киева в личном составе приближаются к катастрофическим.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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