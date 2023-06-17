Тигрицу выпустили в тайгу в Приморье

В Приморье в тайгу выпустили тигрицу, которую отловили в Хабаровском крае в апреле за нападения на домашних животных, о чем сообщили в субботу, 17 июня.

«Она не была истощена, без травм, в центр реабилитации она попала скорее в профилактических целях», — говорится в сообщении в Telegram-канале «Уссурийск — Михайловский район».

По словам автора публикации, в центре наблюдали за поведением хищницы, ее реакцией на человека и навыками охоты. Убедившись, что животное здорово, тигрицу выпустили в тайгу на северо-западе Приморья.

Ранее, 15 апреля, в Хабаровском крае в дикую природу выпустили еще одну тигрицу, отловленную 2 марта для реабилитации. Самку в возрасте не менее пяти лет нашли в истощенном состоянии.