В Хабаровском крае тигрицу выпустили в дикую природу после реабилитации
В Хабаровском крае в дикую природу выпустили тигрицу, отловленную 2 марта для реабилитации. Об этом сообщил Центр «Амурский тигр» в Telegram-канале 15 июня.
«Полученная по вине человека травма, которая, вероятнее всего, и стала триггером конфликтного поведения, тигрицу больше не беспокоит. Она лишилась трех «пальцев», попав, скорее всего, в браконьерский капкан», — говорится в публикации.
Сообщается, что самка в возрасте не менее пяти лет. Ее нашли в истощенном состоянии. Из-за травмы тигрица, вероятно, не могла нормально охотиться. Также ей купировали отмороженный кончик хвоста.
Ранее, 30 мая, в Уссурийском заповеднике поселился дальневосточный леопард, впервые выпущенный в дикую природу после реабилитации. Ученые рассчитывают, что в процессе реализации проекта Leo 260M найдет себе пару и станет основателем новой семьи леопардов.