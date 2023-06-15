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В Хабаровском крае тигрицу выпустили в дикую природу после реабилитации

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В Хабаровском крае в дикую природу выпустили тигрицу, отловленную 2 марта для реабилитации. Об этом сообщил Центр «Амурский тигр» в Telegram-канале 15 июня.

«Полученная по вине человека травма, которая, вероятнее всего, и стала триггером конфликтного поведения, тигрицу больше не беспокоит. Она лишилась трех «пальцев», попав, скорее всего, в браконьерский капкан», — говорится в публикации.

Сообщается, что самка в возрасте не менее пяти лет. Ее нашли в истощенном состоянии. Из-за травмы тигрица, вероятно, не могла нормально охотиться. Также ей купировали отмороженный кончик хвоста.

Ранее, 30 мая, в Уссурийском заповеднике поселился дальневосточный леопард, впервые выпущенный в дикую природу после реабилитации. Ученые рассчитывают, что в процессе реализации проекта Leo 260M найдет себе пару и станет основателем новой семьи леопардов.

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