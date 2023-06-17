Захарова рассказала о давлении Запада на страны для отказа от участия в ПМЭФ

У России есть информация о том, как западные страны «буквально каждую страну обрабатывали» для отказа от участия в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 16 июня.

«Писали письма, в ходе встреч угрожали. Делали это, конечно, передовики — это США. Атмосферу формировали вообще натоцентричные страны. И просто буквально с каждой страной проводились соответствующие беседы по внушению идеи, что ехать на форум нельзя, что они столкнутся с последствиями, что очередной, так сказать, пакет санкций не за горами и чтобы все подумали хорошенько, прежде чем участвовать в мероприятиях на территории России», — сказала она в беседе с ТАСС.

По словам Захаровой, подобное делается в отношении практически каждой сделки, которая идет на государственном уровне или с участием крупного бизнеса при поддержке государства. Она добавила, что кураторы из Евросоюза, Великобритании и Соединенных Штатов могут вылетать в соответствующие страны заранее перед визитами российской стороны.

Официальный представитель МИД РФ отметила, что западные кураторы «обрабатывают» местных чиновников и представителей бизнеса, при этом запугивают их и рисуют страшные картины. Или же приезжают позднее, пытаясь разрушить договоренности. Это может касаться как политики и экономики, так бизнеса, культуры и медиасотрудничества.

Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что ПМЭФ посетят представители более чем 15 стран. Среди гостей форума в этом году числятся лидер Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммед бен Заид Аль Нахайян, президент Алжира Абдельмаджид Теббун, премьер-министр Кубы Мануэль Марреро Крус, а также делегации государств Африки, Венгрии, президенты Армении Ваагн Хачатрян и Южной Осетии Алан Гаглоев.

17 июня президент России Владимир Путин примет в Санкт-Петербурге делегацию государств Африки для обсуждения их инициативы по мирному урегулированию украинского конфликта. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не исключил двусторонние контакты лидеров России и ЮАР.



До этого, 16 июня, Путин провел встречу с главой ОАЭ на полях ПМЭФ. На встрече российский лидер сообщил, что отношения государств развиваются успешно и идут на пользу обеим сторонам.

ПМЭФ-2023 проходит 14–17 июня в Санкт-Петербурге.