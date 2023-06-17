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В АвтоВАЗе назвали примерную стоимость автомобиля Lada Aura

Глава АвтоВАЗа Соколов: стоимость автомобиля Lada Aura составит около 2,5 млн рублей
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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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Стоимость автомобиля Lada Aura составит около 2,5 млн рублей. Об этом заявил глава АвтоВАЗа Максим Соколов 16 июня.

«Конечно, это прототип, и еще очень рано говорить о цене. Ну, в районе 2,5 млн рублей в сегодняшних ценах», — сказал он телеканалу РБК.

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Ранее в этот день Силуанов и глава «Сбера» Герман Греф протестировали автомобиль Lada Aura, созданный на базе модели Vesta.

При этом машина, которую они использовали, не завелась с первого раза. В АвтоВАЗе объяснили, что она была заглушена после поездки, при этом передача была включена. После перевода автомата в режим паркинга автомобиль завелся.

Глава Минфина России Антон Силуанов на Петербургском международном экономическом форуме заявил, что ведомство готово использовать в качестве служебных автомобилей Lada Aura вместо иностранных машин. Также он предложил чиновникам отказаться от услуг водителей и самим управлять автомобилями.

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