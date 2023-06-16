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АвтоВАЗ объяснил, почему новая Lada Aura не завелась у Грефа

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2023) 16 июня новый автомобиль на базе модели Vesta — Lada Aura, который протестировали министр финансов России Антон Силуанов и глава Сбербанка Герман Греф, не завелся с первого раза. В пресс-службе АвтоВАЗа рассказали «Известиям», что произошло с машиной.

«Автомобиль не смог завестись у [Германа] Грефа по причине того, что машина после поездки была заглушена, при этом передача была включена. Следующая попытка завести автомобиль не получилась, так как сработала защита от запуска двигателя при включенной передаче. После перевода автомата в режим «Паркинг» автомобиль завелся», — уточнили там.

Как отметили в пресс-службе, далее глава АвтоВАЗа Максим Соколов и Силуанов доехали на машине до площадки форума, за рулем находился министр финансов.

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Ранее было опубликовано видео с ПМЭФ, на котором показано, как Силуанов садится в новое авто, чтобы его протестировать.

Новая Lada Aura обладает удлиненной на 250 мм по сравнению с обычной Vesta колесной базой. В модели улучшена шумоизоляция. 8 июня стало известно, что авто будет стоить от 2 млн рублей.

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