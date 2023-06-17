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В Минпромторге исключили отказ от параллельного импорта iPhone

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Исключение iPhone из параллельного импорта пока не обсуждается, однако стоит вопрос использования этой техники в сферах, которые находятся в зоне ответственности Федеральной службы безопасности (ФСБ), о чем сообщил замглавы Минпромторга РФ Василий Шпак на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) 16 июня.

«Наличие тех или иных шпионских приложений больше касается регуляторики в части того или иного функционального использования этих изделий. Соответствующие разъяснения на тему этих закладок в iOS — операционной системе Apple — ФСБ уже сделала», — заявил Шпак ТАСС.

Однако замглавы добавил, что Минпромторг планирует исключить из перечня технику, выпуск которой осваивают российские производители, в случае, если это не вредит рынку.

Шпион, выйди в iPhone: как спецслужбы ведут слежку через гаджеты Apple
Тысячи айфонов оказались заражены вредоносным ПО

1 июня ФСБ сообщила о вскрытии разведывательной акции американских спецслужб с использованием устройств Apple. Отмечалось, что факты заражения были выявлены как у отечественных, так и у зарубежных номеров и абонентов, использующих SIM-карты, зарегистрированные на диппредставительства и посольства в России, включая страны НАТО и постсоветского пространства, а также Израиль, Сирию и Китай.

Позже в тот же день аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин рассказал «Известиям», что самостоятельно распознать, что на iPhone установлена программа слежки, практически невозможно.

В свою очередь Apple опровергла заявление ФСБ о слежке через свои гаджеты и подчеркнула, что она никогда не работала с правительством над внедрением бэкдора в какой-либо продукт Apple и никогда не будет.

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