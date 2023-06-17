Балицкий назвал контрнаступление ВСУ крайне неудачным для Украины

Контрнаступление Украины в сторону Запорожской области проходит неудачно для самих вооруженных сил страны (ВСУ) и неэффективно из-за низкой слаженности их подразделений. Об этом рассказал в интервью «Известиям» врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.

«Из того, что я знал на момент отъезда (для участия в ПМЭФ-23) и начала их так называемого контрнаступления, я могу сказать, что они начали его крайне неудачно для самих же себя. Они кричали об этом больше, чем по итогу эти действия возымели какой-то реальный эффект: слаженность низкая, военная техника неэффективно используется в принципе, потому что чего стоит их дорогой танк, а чего стоит наша «тэшка», по большому счету. По деньгам он в разы дороже, а в эксплуатации тяжелее», — сказал Балицкий.

Более того, в целом их эффективность на территории области будет очень низкой из-за отсутствия ремонтной базы.

«Танк, получивший незначительное повреждение, будет вынужден ехать в Польшу. А это очень тяжелые логистические затраты. Его надо вытащить с поля боя, а это значит, попасть под обстрел», — пояснил врио губернатора региона.

При этом были построены мощные укрепления и опорники через каждые 7 км, поэтому противник в любом случае увязнет и будет у российских войск как на ладони под авиацией.

«Это самоубийственная история», — резюмировал он.

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