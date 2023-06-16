ВСУ обстреляли телевышку на левобережье Херсонской области

Украинские вооруженные силы обстреляли телевышку на левом берегу Днепра в Херсонской области. Об этом в пятницу, 16 июня, сообщил журналистам представитель экстренных служб региона.

«Сегодня укронацисты несколько раз обстреляли телевышку в населенном пункте Чаплинка», — передает его слова ТАСС.

С его слов, конструкция разрушена, телевещание восстановлено специалистами с другой вышки.

Отмечается, что несколько месяцев назад боевикам удалось почти полностью разрушить телевышку. Однако тогда российские специалисты смогли ее восстановить и наладить вещание.

Российские телеканалы заработали в регионе летом прошлого года. Тогда в Минобороны РФ сообщали, что специалисты подразделений связи ВС России подключили и перенастроили на вещание российских телеканалов семь телевизионных вышек Херсона. Благодаря этому вещательная сеть охватила всю территорию области.

Ранее, 12 июня, представитель экстренных служб региона сообщал, что Вооруженные силы Украины выпустили около 70 снарядов по затопленным в результате подрыва Каховской ГЭС районам левобережной части Херсонской области. За день до этого обстрелу подверглись населенные пункты Кардашинка, Крынки, Алешки, Песчановка, Васильевка. По ним совершили 47 ударов из ствольной артиллерии.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.