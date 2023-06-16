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News24: летевшую на Украину делегацию президента ЮАР заблокировали в самолете в Польше

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Польша заблокировала сотрудников службы безопасности президента Южно-Африканской Республики (ЮАР) Сирила Рамафосы в самолете после их прибытия в страну и не позволила им покинуть борт. Об этом в пятницу, 16 июня, сообщил южноафриканский портал News24.

Сотрудники службы безопасности лидера ЮАР прилетели в Польшу, чтобы сопровождать прибывшего ранее в Варшаву Сирила Рамафосу во время его визита на Украину. Однако польские власти не разрешили сотрудникам службы покинуть самолет после его приземления, сказано в материале.

В сообщении также говорится, что глава службы охраны президента генерал Уолли Руд, возмущенный инцидентом, провел на ступеньках самолета импровизированную пресс-конференцию, в рамках которой рассказал о попытках Польши сорвать мирную инициативу ЮАР.

Кроме того, Руд обвинил польские власти в «расизме». В частности, по его словам, поляки неоднократно требовали новые документы, разные разрешения и часто отказывались говорить по-английски, а чернокожая сотрудница службы охраны президента, уже находившая на территории Польши на момент инцидента, подверглась обыску с раздеванием, прежде чем ее пустили на борт.

Также уточняется, что Рамафоса прилетел в Польшу, чтобы оттуда направиться на Украину на встречу с президентом страны Владимиром Зеленским. Предполагается, что темой обсуждения станет мирное урегулирование конфликта. Однако президенту ЮАР пришлось отправиться в киевский этап своего путешествия без службы охраны, так как она оставалась запертой в самолете.

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Президент России Владимир Путин в субботу, 17 июня, примет в Санкт-Петербурге делегацию государств Африки для обсуждения их инициативы по мирному урегулированию украинского конфликта.

До этого, 6 июня, канцелярия президента республики Сирила Рамафосы сообщила, что лидеры африканских стран, выступившие ранее с предложениями по деэскалации на Украине, готовы посетить Москву и Киев в середине июня. Уточняется, что политики намерены обсудить с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским вопросы прекращения огня и установления прочного мира в регионе.

Шесть африканских стран готовы принять активное участие в посредничестве между Россией и Украиной. Так, 19 мая, посол Египта в Москве Назих Нагари отметил, что действующий конфликт влияет на стабильность не только Европы, но и Африки. А 16 мая Рамафоса сообщил, что Москва и Киев дали согласие на прием миссии африканских лидеров.

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