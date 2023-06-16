Тело новорожденной девочки обнаружили у мусорного бака в Воронежской области

Тело новорожденной девочки без головы и руки обнаружили у мусорного бака в Октябрьском сельском поселении Поворинского района Воронежской области. Об этом 16 июня рассказал «Известиям» осведомленный источник.

По его словам, тело младенца обнаружил днем ранее глава администрации поселения. Труп новорожденной лежал у придорожного мусорного бака. Мужчина сообщил о происшествии в полицию.

Как заключил судебно-медицинский эксперт, девочка умерла два-три дня назад. На теле также обнаружены следы укусов животных.

По факту инцидента Следственный комитет России возбудил уголовное дело по ч.2 ст.105 УК РФ («Убийство»), отметил источник.

Ранее, 14 июня, тело новорожденной девочки обнаружили в поселке Курай в Красноярском крае. По предварительной информации, женщина родила ребенка в уличном туалете дома, а врачам сказала, что ездила рожать в Канск и там отказалась от младенца.