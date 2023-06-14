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Тело новорожденной девочки обнаружили в сарае в Красноярском крае

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Фото: СК РФ
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Тело новорожденной девочки обнаружили в поселке Курай в Красноярском крае. Об этом в среду, 14 июня, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета (СК) России.

Информация о страшной находке ранее в этот день поступила в полицию. По предварительной информации, девочка родилась в ночь на 12 июня в уличном туалете на территории своего дома .

Как стало известно, мать новорожденной состояла на учете по беременности и родам и находилась на 39-й неделе беременности. Врачам она сказала, что ездила рожать в Канск. По ее словам, там она благополучно родила, но потом приняла решение отказаться от ребенка и оставить его в медучреждении.

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Однако было установлено, что женщина не рожала в городе. Также сейчас выясняется, был ли младенец рожден живым или мертвым и что стало причиной его смерти.

На месте инцидента работают следователи и оперативники группа. По факту происшествия СК проведет процессуальную проверку.

Ранее в июне тело младенца обнаружили при сортировке отходов на мусорном полигоне в Башкирии. На данный момент устанавливаются обстоятельства случившегося и личность матери ребенка.

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