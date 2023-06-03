В Башкирии на мусорном полигоне нашли тело новорожденного ребенка

При сортировке отходов на мусорном полигоне в Башкирии было обнаружено тело младенца. Об этом сообщила в субботу, 3 июня, региональная прокуратура.

Труп новорожденного ребенка нашли работники полигона 31 мая около деревни Ломовка Белорецкого района.

«На место происшествия выезжал исполняющий обязанности Белорецкого межрайонного прокурора Руслан Сафин», — говорится в Telegram-канале ведомства.

На данный момент устанавливаются обстоятельства случившегося и личность матери ребенка.

Ранее, 26 мая, стало известно, что в Челябинске задержали мужчину, который выкинул новорожденную девочку в мусорный бак. По информации следствия, малышка, завернутая в полиэтиленовый пакет, была обнаружена во дворе дома № 100 по улице Васенко в контейнере для отходов в центре города.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ по факту покушения на убийство новорожденного ребенка.