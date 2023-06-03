Реклама
Прямой эфир
Мир
В Германии произошел пожар на территории бывшего полигона с боеприпасами
Мир
Депутат рады обратилась в полицию из-за исполнения песен Цоя
Общество
Прилепин презентовал новую книгу о Шолохове
Мир
Украинское СМИ сообщило о взрыве в Днепропетровске
Общество
Сайт Greenpeace заблокировали в России
Мир
Байден подписал закон о повышении потолка госдолга США
Спорт
ПСЖ объявил об уходе Месси
Мир
Митинг против отмены Дня Победы прошел в Кишиневе
Спорт
Шестнадцатилетняя россиянка Андреева выбыла с «Ролан Гаррос»
Мир
В Греции полиция нашла более 160 кг кокаина в грузовых ящиках с бананами
Спорт
«Манчестер Сити» в седьмой раз стал обладателем Кубка Англии
Мир
Песков назвал Францию активным участником конфликта на Украине

В Башкирии на мусорном полигоне нашли тело новорожденного ребенка

0
Фото: ТАСС/Донат Сорокин
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

При сортировке отходов на мусорном полигоне в Башкирии было обнаружено тело младенца. Об этом сообщила в субботу, 3 июня, региональная прокуратура.

Труп новорожденного ребенка нашли работники полигона 31 мая около деревни Ломовка Белорецкого района.

«На место происшествия выезжал исполняющий обязанности Белорецкого межрайонного прокурора Руслан Сафин», — говорится в Telegram-канале ведомства.

На данный момент устанавливаются обстоятельства случившегося и личность матери ребенка.

Дети под ударом: как наказывают родителя за невольное увечье ребенка
В Башкирии отец покалечил девочку-младенца, пытаясь избить ее мать

Ранее, 26 мая, стало известно, что в Челябинске задержали мужчину, который выкинул новорожденную девочку в мусорный бак. По информации следствия, малышка, завернутая в полиэтиленовый пакет, была обнаружена во дворе дома № 100 по улице Васенко в контейнере для отходов в центре города.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ по факту покушения на убийство новорожденного ребенка.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023