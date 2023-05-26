Выбросившего новорожденную в мусорный бак в Челябинске мужчину задержали

В Челябинске задержан мужчина, который выкинул новорожденную девочку в мусорный бак, заявила прокуратура региона. Ребенка обнаружили днем в пятницу, 26 мая, живым.

«Сотрудниками полиции установлены 39-летняя мать ребенка и ее 38-летний сожитель. Ход расследования уголовного дела поставлен прокуратурой района на контроль», — говорится в сообщении надзорного ведомства в Telegram-канале.

По информации следствия, малышка, завернутая в полиэтиленовый пакет, была обнаружена во дворе дома № 100 по улице Васенко в мусорном контейнере в центре города.

Следственными органами Следственного комитета России по Челябинской области возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ по факту покушения на убийство новорожденного ребенка. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Как стало известно в апреле, 22-летняя жительница Оренбургской области выбросила тело умершего четырехмесячного сына в мусорный бак. Тело младенца нашли на улице Суворова в городе Бузулук.