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В МГИМО объяснили заявления ФРГ об отсутствии денег для бюджета ЕС

Политолог Соколов: ФРГ пытается обратить внимание ЕС на то, что помощь Киеву исчерпала себя
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Фото: РИА Новости/Нина Зотина
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Научный сотрудник Центра европейских исследований Института международных исследований МГИМО Артем Соколов в пятницу, 16 июня, объяснил «Известиям», чем вызваны заявления Германии о том, что у Берлина нет возможности вносить дополнительные платежи в бюджет Евросоюза (ЕС).

По словам политолога, подобные заявления не говорят о том, что у Германии на самом деле не осталось денег. На самом деле эти слова вызваны ситуацией на фронте, где в результате наступательных действий Вооруженных сил Украины (ВСУ) было потеряно значительное количество образцов бронетехники, в том числе и той, которую поставляла Германия.

«Такие противоречивые результаты ставят вопрос о необходимости и целесообразности продолжения военных поставок в тех же крупных объемах, как это было до сих пор. И подобные заявления, которые подчеркивают ограниченность немецких ресурсов, призваны обратить внимание политиков Запада, которые настаивают на продолжении поддержки Украины в тех же объемах, что данный курс в чем-то исчерпал себя», — подчеркнул Соколов.

Он также указал, что Германия обращает внимание на то, что поставляемая Украине техника «расходуется не должным образом и не позволяет Киеву достигать тех целей на поле боя, которые он ставил перед собой».

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Ранее в этот день газета Die Welt привела слова министра финансов ФРГ Кристиана Линднера, согласно которым в Германии сейчас напряженная денежная ситуация, и у страны нет возможности вносить дополнительные платежи в бюджет ЕС из-за поддержки Украины. Кроме того, Линднер отметил, что должна быть четкая расстановка приоритетов, которая будет ориентирована на неизбежные дополнительные потребности в финансировании, например вытекающие из юридических обязательств Евросоюза.

До этого, 23 мая, глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель рассказал журналистам, что ЕС поставил Киеву в текущем году ракет и снарядов на общую сумму €800 млн. Он подчеркнул, что большинство стран ЕС одобрили увеличение финансирования Европейского фонда мира на €3,5 млрд, часть этих средств выделят Украине.

В апреле газета The Washington Post писала, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают острый дефицит боеприпасов на поле боя и вынуждены ограничивать их применение. В материале отмечалось, что в день украинские боевики выпускают около 7700 снарядов, или примерно по одному каждые шесть секунд. Авторы усомнились в том, что страны Запада способны производить снаряды в таких масштабах, которые нужны Киеву.

В том же месяце премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о том, что Украина в финансовом плане является несуществующей страной и, как только США и страны Европы прекратят ее содержать, конфликт закончится. Венгерский политик подчеркнул, что Евросоюз тратит на содержание Украины десятки миллиардов долларов и это не может продолжаться бесконечно.

США и другие страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о начале которой власти РФ объявили 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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