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Расчет ТОС-1 «Солнцепек» пресек попытки наступления ВСУ в Волновахском районе ДНР

Минобороны: в районе Новодонецкого «Солнцепек» остановил наступление Украины
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Фото: РИА Новости
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Расчет тяжелой огнеметной системы ТОС-1 «Солнцепек» отразил наступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Новодонецкого (Волновахский район ДНР) и удержал позиции российских войск, рассказал 16 июня начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов.

Он сообщил, что наводчик-оператор огнеметной системы сержант Виктор Петрунин в районе населенного пункта Новодонецкое под непрерывным огнем противника в составе экипажа наносил огневое поражение по наступающим ВСУ.

«В результате мужественных и слаженных действий экипаж сержанта Петрунина уничтожил несколько десятков националистов и две боевые бронированные машины. Понеся потери, противник отступил, позиции российских войск были удержаны», — приводит слова Чехова «РИА Новости».

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Днем ранее, 15 июня, Чехов рассказывал, что на запорожском направлении российские военнослужащие группировки войск «Восток» пресекли попытку ВСУ перегруппироваться. Также они уничтожили гаубицу Д-30 противника.

8 июня корреспондент «Известий» Кирилл Ольков показал, как российские «Солнцепеки» отражают атаки ВСУ на запорожском направлении. Он также показал, как при помощи ракеты «Фагот» уничтожается вражеская БМП.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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