Российские войска пресекли попытку ВСУ перегруппироваться на запорожском направлении
На запорожском направлении российские военнослужащие группировки войск «Восток» пресекли попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) перегруппироваться и уничтожили гаубицу Д-30 противника. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Олег Чехов 15 июня.
«На запорожском направлении противник вел разведку, огонь из артиллерийских орудий, а также предпринимал попытки провести перегруппировку сил. Артиллерийским огнем группировки уничтожена буксируемая гаубица Д-30, нанесено поражение по скоплению живой силы противника», — передает его слова ТАСС.
При этом средства противовоздушной обороны, по словам Чехова, сбили шесть украинских беспилотников типа «Фурия», «Валькирия» и «Лелека».
Мотострелки на направлении Новоселка, Новодаровка, Ливадное при отражении атак уничтожили танки, бронемашины и живую силу ВСУ. В районе Темировки артиллерийским огнем уничтожена гаубица М777.
Ранее, 13 июня, в Минобороны России сообщили о том, что военные подразделений группировки «Восток» в бою на запорожском направлении захватили западную технику украинских войск. Среди вооружения были немецкие танки Leopard и боевые машины пехоты Bradley производства США.
Тогда же Олег Чехов рассказал, что позиции российских войск на южнодонецком направлении удалось удержать под натиском ВСУ и обратить войска в бегство благодаря самоотверженности замкомандира отряда «Шторм» по военно-политической работе. Он отметил, что там же расчеты тяжелых огнеметных систем «Солнцепек» уничтожили танк и военных украинской армии западнее Великой Новоселки, а силы противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник «Фурия».
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.