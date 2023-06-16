Жители Москвы и Подмосковья пожаловались на нашествие лисят

Молодые лисы наводнили улицы Москвы и Подмосковья. Как сообщили в группе «Сходня Online» в социальной сети «ВКонтакте» 15 июня, в ЖК «Горный» произошло целое нашествие лисят.

Животные бегают по парковкам, детским площадкам и паркам. Автор поста рассказал, что одного из жителей жилищного комплекса покусал лисенок, из-за чего пострадавшего увезли на «скорой».

Очевидцы предполагают, что лисы вышли к людям, чтобы найти пропитание.

23 мая начальник отдела по сохранению биоразнообразия столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Сергей Бурмистров сообщил, что в заброшенном детском саду на юго-западе Москвы родились лисята. По его словам, людям они не угрожают, поскольку это заброшенная территория, а когда животные подрастут, они сами уйдут.