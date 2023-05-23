В Москве в заброшенном детсаду родились лисята

В заброшенном детском саду в Москве родились лисята, они не несут угрозы для людей. Об этом во вторник, 23 мая, сообщил начальник отдела по сохранению биоразнообразия столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Сергей Бурмистров.

«Лисы обитают на территории Москвы, и это нормально. Они в заброшенном детском саду на юго-западе Москвы и родились. Людям они не угрожают, поскольку это заброшенная территория», — сказал Бурмистров в беседе с «РИА Новости».

Он отметил, что когда лисята подрастут, они сами уйдут и напомнил, что в любом случае к диким животным нельзя подходить близко.

Ранее, 21 мая, Ленинградский зоопарк сообщил, что там появились на свет два детеныша кошачьих лемуров. Как отмечается, малыши учатся сами лазать по ветвям, однако далеко от своих мам пока ни один не отходит. По словам работников по уходу за животными, детеныши очень активные, здоровые и любопытные.