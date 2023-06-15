ВФУ открыли огонь по миссии МАГАТЭ после посещения Запорожской АЭС

Украинские боевики открыли огонь по миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) во главе с гендиректором организации Рафаэлем Гросси, когда они возвращались на Украину после посещения Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом сообщил в четверг, 15 июня, советник генерального директора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа.

«Украина нарушила режим тишины. Как только миссия МАГАТЭ с Гросси подъехала к границе, началось. Там не просто обстрел был, там завязался бой. Им пришлось переждать», — сказал Карчаа ТАСС.

По его информации, Гросси уже прибыл в город Запорожье, пострадавших нет.

Ранее в этот день делегация МАГАТЭ посетила Запорожскую АЭС после подрыва Каховской ГЭС, это был уже третий подобный визит. По его итогам Гросси заявил, что ситуация на электростанции после разрушения ГЭС серьезная, однако уровень воды для охлаждения генераторов достаточный. Он отметил, что работы насосов не требуется.

Гендиректор агентства также рассказал, что осмотрел одну из поврежденных труб брызгального бассейна, где несколько дней назад были обнаружены осколки снаряда гаубицы М777 производства США, числящиеся на вооружении украинской армии. По его словам, специалисты миссии обнаружили как минимум три поврежденных участка труб, по которым проходит техническая вода для охлаждения отработанного ядерного топлива на ЗАЭС, в том числе внутри самих реакторов.

На прошлой неделе, 7 июня, Гросси заявлял, что разрушение Каховской ГЭС может негативно сказаться на Запорожской АЭС, лишив ее источников охлаждения, и спровоцировать повреждение реакторов. Он добавил, что во избежание «радиологических последствий» МАГАТЭ мониторит снижение уровня воды в Каховском водохранилище и предложит свои меры по стабилизации ситуации.

Кроме того, Гросси сообщил, что агентство увеличит число инспекторов на станции после ЧП.

Запорожская АЭС использует воду из Каховского водохранилища для охлаждения реакторов. После обрушения Каховской ГЭС в результате украинской атаки 6 июня уровень воды в водохранилище упал с 17 до 11,27 м.

Запорожская АЭС — самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. Объект перешел под контроль России по итогам референдума о воссоединении Запорожской области с Российской Федерацией. С начала сентября 2022 года электростанция находится под наблюдением сотрудников МАГАТЭ.