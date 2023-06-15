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НМГ и «Ростелеком» запустят новый онлайн-кинотеатр

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Национальная Медиа Группа (НМГ) и «Ростелеком» подписали сделку об объединении сервисов more.tv и Wink под новым брендом. Об этом было объявлено в четверг, 15 июня, на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Национальная Медиа Группа и «Ростелеком» в выездной студии «Известий» на ПМЭФ закрыли сделку, согласно которой онлайн-кинотеатры more.tv и Wink, включая ОТТ и IPTV-бизнес, сольются в один новый видеосервис.

«Мы достаточно долго шли к этому событию. И очень приятно, что два лидера рынка, лидер в области дистрибуции, компания «Ростелеком», и лидер в области производства контента, Национальная Медиа Группа, объединились для того, чтобы дать потребителям лучший сервис в области онлайн-кинотеатров, в области телевидения», — рассказала генеральный директор НМГ Светлана Баланова.

В новом сервисе выбор доступных для зрителя фильмов — блокбастеров, триллеров, ситкомов и телепередач, — значительно расширится, так как НМГ обладает уникальным опытом съемки высококачественных картин, в частности, огромной популярностью у зрителя пользуются такие проекты как «Спутник», «Вторжение», «The телки», «Чики», «Фишер», «Балет», «Актрисы».

«Ростелеком», в свою очередь, сможет обеспечить техническую возможность передачи контента на любое устройство — смартфон, планшет, компьютер или телевизор. А благодаря ОТТ и IPTV-бизнесу — обязательным компонентам интерактивного телевидения — зритель сможет по достоинству оценить техническую сторону нового сервиса.

«Мы поставили для себя цель — стать национальным лидером. Хочу поблагодарить наших партнеров из Национальной Медиа Группы. Мы верим в то, что у жителей России появится больше возможностей увидеть современное российское кино, современные российские программы», — отметил президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский.

Также уточняется, что НМГ передаст в совместный проект не только сервис more.tv, но и половину долей в «НМГ Студии», занимающейся производством контента. «Ростелеком» передаст Wink, под брендом которого и будет работать обновленный онлайн-кинотеатр.

«Если мы возьмем НМГ, то у них есть телевизионный продакшен, производство телесериалов, фильмов. Это та компетенция, которой нет практически ни у одного онлайн-кинотеатра. Объединенная платформа Wink и more.tv может рассчитывать с ходу где-то на 10 млн абонентов-подписчиков», — поделился своей оценкой руководитель агентства Content Review Сергей Половников.

«Это контент очень известный, это и такие сериалы, как «Ивановы–Ивановы». И такие замечательный информационные программы, которые делают РЕН ТВ и Пятый канал. И сериалы, известные всем женщинам нашей страны, которые показывает телеканал «Домашний». И всё это будет доступно на новом сервисе нашему российскому пользователю в любой момент», — отметила Баланова, говоря о преимуществах нового сервиса.

Платформа связи: как повлияет на рынок объединение more.tv и Wink
И чем способен привлечь зрителя обновленный видеосервис

Зрителям more.tv и Wink с активными подписками дополнительных действий предпринимать не требуется, их подписка останется действующей.

Техническое объединение онлайн-кинотеатров пока не завершено. Когда это произойдет, миллионы россиян получат доступ к захватывающему миру кино на максимально комфортных условиях.

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