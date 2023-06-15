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Платформа связи: как повлияет на рынок объединение more.tv и Wink

И чем способен привлечь зрителя обновленный видеосервис
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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В день официального старта важнейшего для страны экономического мероприятия года — ПМЭФ-2023 — Национальная Медиа Группа и «Ростелеком» объявили о закрытии сделки по объединению онлайн-кинотеатров more.tv и Wink. Создатели нового видеосервиса намерены сделать его одним из лидеров рынка в России. По мнению отраслевых экспертов, объединение пойдет на пользу всем участникам процесса — и бизнесу, и производителям контента, и зрителям. И этот, безусловно, хороший сигнал свидетельствует о консолидации и оздоровлении рынка, говорят представители рынка.

Объединение сил

В рамках ПМЭФ-2023 «Ростелеком» и НМГ подписали соглашение об объединении онлайн-кинотеатров more.tv и Wink, включая OTT и IPTV-бизнес первого. Благодаря общим усилиям планируется сделать новый видеосервис, который будет работать под брендом Wink, одним из лидеров рынка онлайн-кинотеатров в России.

— Российский медиарынок переживает серьезную трансформацию в части производства контента, его дистрибуции и монетизации. Новые вызовы одновременно означают и новые возможности. Объединение наших мощностей в союзе с «Ростелекомом», лидером на рынке интерактивного телевидения России, позволит значительно усилить позиции обновленного онлайн-кинотеатра на конкурентном российском рынке и создать для пользователей превосходный продукт и сервис, — сказала генеральный директор Национальной Медиа Группы Светлана Баланова.

Многолетняя экспертиза НМГ как производителя успешного медиаконтента для разных сред смотрения позволит эффективно выстроить контентную стратегию нового игрока в интересах потребителей и рынка, добавила она.

съёмки
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

— Наша цель — стать национальным лидером. Мы знаем, как мы к ней будем двигаться, для этого у нас есть все ресурсы и творческие, и технические, технологические. Поэтому это очень важный шаг. Хочу поблагодарить наших партнеров из Национальной Медиа Группы, — сказал президент «Ростелекома» Михаил Осеевский.

Граждане получат больше возможностей увидеть современные российские программы и кино, подчеркнул он. Это, в том числе, позволит РФ стать независимым игроком как на отечественном, так и на глобальном рынке, добавил Михаил Осеевский.

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В совместном предприятии «Ростелеком» получит 70%, а Национальная Медиа Группа — 30%. При этом в уставной капитал компании НМГ передаст кинотеатр more.tv и 50% долей в «НМГ Студии», а «Ростелеком» — онлайн-кинотеатр Wink. Кроме того, стороны рассматривают варианты дальнейшего использования бренда more.tv.

— Это постепенный процесс, пользователи заметят изменения не с завтрашнего дня. Постепенно будет происходить слияние платформ, постепенно будут переходить пользователи одной платформы на другую, — отметила Светлана Баланова.

Объединение точно пойдет на пользу всем, как минимум зрителям не придется держать в голове излишнее число названий платформ, считает главред «Киноафиша.Инфо» Константин Киценюк. Сейчас происходит закономерное укрупнение подобных онлайн сервисов, которых пока слишком много в РФ, полагает главред «ПрофиСинема» Нина Ромодановская. По ее мнению, тренд будет развиваться, и в итоге в стране должно остаться порядка трех-четырех онлайн-кинотеатров.

Действительно, эта сделка — хороший сигнал, говорящий о том, что начинается оздоровление рынка, сказал руководитель компании Itleaders Егор Клопенко. В условиях высокой конкуренции основной инструмент для получения новой базы — оригинальный контент, отметил он.

камера
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

— Такое объединение ресурсов и экспертизы может означать, что хорошего нового контента станет больше. При этом он станет доступнее большему числу зрителей, — считает Егор Клопенко.

Объединение c more.tv позволит Wink укрепить позиции на российском рынке онлайн-кинотеатров, считает гендиректор TelecomDaily Денис Кусков. Wink — самый динамичный органически развивающийся проект в России в этом сегменте, по итогам 2022 года он занял третье место по выручке среди отечественных видеосервисов Интеграция с more.tv позволит упрочить эти позиции, полагает эксперт. Также совместное предприятие будет иметь бесперебойный доступ к originals, спрос на которые в нашей стране быстро растет, а НМГ получит мощный канал дистрибуции своего контента, отмечает он.

По данным TelecomDaily, в 2022-м выручка российских онлайн-кинотеатров составила 63,3 млрд рублей. На Wink пришлось 11,4%, на more.tv — 5,1%.

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Новая аудитория

Альянс с «Ростелекомом» означает для НМГ выход на огромную аудиторию, сказал гендиректор «ТМТ Консалтинга» Константин Анкилов. «Ростелеком», крупнейший в РФ оператор фиксированного домашнего интернета, плюс к этому открывается доступ к мобильной абонентской базе Tele2, а Wink — известный, сильный бренд, добавил он.

По оценке руководителя проекта Content-Review Сергея Половникова, аудитория нового сервиса составит около 10 млн подписчиков. Объединенный онлайн кинотеатр по этому показателю займет безоговорочное второе место на российском рынке, что позволит ему уйти в отрыв от остальных, считает эксперт.

аудитория
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

— Wink получит оригинальный контент more.tv, который в больших количествах производит НМГ, при этом у совместного предприятия будут каналы доставки контента и база подписчиков «Ростелекома», — полагает ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

Объединение — позитивная новость для подписчиков, поскольку расширится доступная им база контента, полагает он.

— Консолидация — один из немногих способов развития на российском рынке онлайн-кинотеатров. Очевидно, таким путем могут пойти и другие его участники, чтобы взаимодействовать, объединять пользовательские базы и библиотеки, — считает эксперт.

По словам Эльдара Муртазина, сегодня российский рынок переживает трансформацию из-за исчезновения фильмов и сериалов из недружественных стран из фильмотек. Зарубежные картины занимали довольно значительную долю в репертуаре, пояснил эксперт. Сейчас участники отрасли должны привлекать контент из новых источников, зачастую необычных. Речь идет, например, о сериалах из Турции, Индии, Южной Кореи. Wink уже занимается этим, и у него хорошо получается продвигать такую продукцию в России, и она востребована, считает Эльдар Муртазин.

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Объединение позволит двум онлайн-кинотеатрам оптимизировать затраты на закупку контента и необходимого оборудования, считает глава Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров Владимир Зыков. Очевидно, в ситуации, когда из РФ ушли западные мейджоры, и дефицит контента налицо, было бы целесообразно направлять средства, которые ранее тратились на его закупку, — на производство собственной продукции, отметил он.

Как показывает опыт последних лет, снимать в России интересные широкой аудитории фильмы и сериалы вполне могут, поэтому альянс НМГ и крупнейшего в России провайдера домашнего интернета вполне оправдан, считает эксперт.

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