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В России впервые осуществят частный запуск ракеты в космос

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Фото: t1.ru
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Холдинг Т1 и российская космическая компания SR Space впервые в России осуществят частный запуск ракеты в космос. Соглашение о сотрудничестве в области информационных и аэрокосмических технологий было подписано компаниями на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2023).

Запуск запланирован на конец текущего года. Ракета должна достичь высоты 100 км над уровнем моря и пересечь линию Кармана. Во время полета будет проверена работа систем связи, снята телеметрия. Также будет проведен эксперимент по передаче информации с помощью технологии Интернета вещей (IoT) на БПЛА, что даст возможность испытать методы управления беспилотниками с использованием космической инфраструктуры.

«В периметре холдинга Т1 появился объём технологий, достаточный для реализации самых масштабных и прорывных проектов. Космос традиционно считается сферой высоких достижений, требующей широкого спектра компетенций. Поэтому возможность осуществить вместе с партнером первый в России частный запуск ракеты в космос станет важной проверкой для Т1 как крупнейшего технологического холдинга. Наше сотрудничество с SR Space ускорит развитие частной космонавтики в стране и упростит доступ к космическим технологиям и услугам на их базе для малых и средних компаний», — отметил генеральный директор холдинга Т1 Игорь Калганов.

«Для нас сотрудничество с Т1 — это возможность перейти на отечественное программное обеспечение и отказаться от покупки дорогостоящих вычислительных мощностей. Это упростит и удешевит для нас разработку новых продуктов. Также для нашей компании SR Space это возможность значительно повысить свою капитализацию за счёт нового заказа и доступа к передовым технологиям проектирования и конструирования. А проводимый нами совместный эксперимент снимет технологический барьер для повсеместного и роевого использования беспилотников» — добавил генеральный директор SR Space Олег Мансуров.

В рамках проекта компания SR Space отвечает за общее проектирование, инженерно-конструкторские работы, создание наземной инфраструктуры для запуска и эксплуатацию ракет.

Подготовкой полета и последующей обработкой полученных данных займется холдинг Т1. В частности, система инженерного анализа САЕ используется для моделирования аэродинамических и тепловых нагрузок, действующих на ракету на всей траектории полета, как до полета, так и для обсчета по результатам. Трехмерные аэродинамические и тепловые расчеты будут производиться на мощностях T1 Cloud.

После выхода проекта на промышленную стадию ожидается достижение частоты полетов 1 раз в неделю, в том числе и с коммерческой нагрузкой.

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