Россиянин выпил 12 л отравленного «Мистера Сидра» и выжил

Житель Димитровграда выпил 12 л контрафактного пивного напитка «Мистер Сидр» и выжил. Об этом рассказал заведующий отделением токсикологии в Ульяновском областном центре специализированных видов медицинской помощи Игнат Пономаренко 14 июня.

По словам Пономаренко, жертв от употребления суррогатного сидра могло быть больше, но некоторые люди запивали напиток другим алкоголем. Он пояснил, что этанол выступает антидотом для метанола.

«Таким образом люди, сами того не подозревая, проводили лечение на дому этиловым спиртом», — передает слова врача паблик «Информационный Димитровград» в соцсети «ВКонтакте».

Пономаренко уточнил, что всё зависит от дозы. Некоторые пострадавшие выпили 150 мл «Мистера Сидра», житель Димитровграда, выпивший 12 л, стал «рекордсменом» среди попавших в больницу в Ульяновской области. Токсиколог не раскрыл, в каком состоянии находится мужчина.

«Понятно, что обработать антидотом 150 мл легче, чем 12 л. Не знаю, сколько водки нужно, чтобы этанол справился с метанолом», — добавил Пономаренко.

5 июня в нескольких регионах РФ произошло массовое отравление напитком «Мистер Сидр». При исследовании в нем обнаружили примеси метанола и этилбутирата в пропорциях, представляющих угрозу для жизни и здоровья потребителей. В настоящее время число пострадавших превышает 100 человек.

Анар Гусейнов, подозреваемый в производстве суррогатного алкоголя, был задержан в тот же день. Позднее стало известно, что Гусейнов не признал вину. Cуд арестовал его на два месяца.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова поручила региональным управлениям ведомства выявить и изъять всю продукцию «Мистер Сидр» по стране. Позднее в ведомстве сообщили, что из оборота было изъято 37,6 тыс. л суррогатного напитка.