Реклама
Прямой эфир
Экономика
Силуанов заявил об отсутствии доверия к доллару
Мир
Генпрокуроры России и Азербайджана подписали программу сотрудничества
Мир
Тело убитого в Турции болельщика ЦСКА доставят в Москву 16 июня
Экономика
Глава МИД Венгрии назвал Россию надежным поставщиком нефти
Мир
Глава генштаба США заявил о подготовке Западом 60 тыс. украинцев для контрнаступления
Интернет и технологии
В России отметили переизбыток iPhone из-за снижения спроса
Экономика
Инвестиционная активность в России сохранилась на высоком уровне
Общество
Криминального авторитета Пичугина приговорили к пожизненному заключению
Экономика
В Кремле сообщили о планах Путина дать оценку экономике РФ на ПМЭФ
Наука и техника
Чернышенко рассказал о развитии искусственного интеллекта в России
Туризм
На ПМЭФ заключили первое СЗПК в сфере туризма
Общество
Гидрометцентр предупредил о высоком риске лесных пожаров в Москве
Сюжет:

Россиянин выпил 12 л отравленного «Мистера Сидра» и выжил

0
Фото: РИА Новости/УМВД России по Ульяновской области
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Житель Димитровграда выпил 12 л контрафактного пивного напитка «Мистер Сидр» и выжил. Об этом рассказал заведующий отделением токсикологии в Ульяновском областном центре специализированных видов медицинской помощи Игнат Пономаренко 14 июня.

По словам Пономаренко, жертв от употребления суррогатного сидра могло быть больше, но некоторые люди запивали напиток другим алкоголем. Он пояснил, что этанол выступает антидотом для метанола.

«Таким образом люди, сами того не подозревая, проводили лечение на дому этиловым спиртом», — передает слова врача паблик «Информационный Димитровград» в соцсети «ВКонтакте».

Пономаренко уточнил, что всё зависит от дозы. Некоторые пострадавшие выпили 150 мл «Мистера Сидра», житель Димитровграда, выпивший 12 л, стал «рекордсменом» среди попавших в больницу в Ульяновской области. Токсиколог не раскрыл, в каком состоянии находится мужчина.

«Понятно, что обработать антидотом 150 мл легче, чем 12 л. Не знаю, сколько водки нужно, чтобы этанол справился с метанолом», — добавил Пономаренко.

Акцизы и штрихкоды: как отличить настоящий алкоголь от поддельного
Ежегодно в России из-за отравления алкоголем умирает более 5 тыс. человек

5 июня в нескольких регионах РФ произошло массовое отравление напитком «Мистер Сидр». При исследовании в нем обнаружили примеси метанола и этилбутирата в пропорциях, представляющих угрозу для жизни и здоровья потребителей. В настоящее время число пострадавших превышает 100 человек.

Анар Гусейнов, подозреваемый в производстве суррогатного алкоголя, был задержан в тот же день. Позднее стало известно, что Гусейнов не признал вину. Cуд арестовал его на два месяца.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова поручила региональным управлениям ведомства выявить и изъять всю продукцию «Мистер Сидр» по стране. Позднее в ведомстве сообщили, что из оборота было изъято 37,6 тыс. л суррогатного напитка.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023