Месси забил самый быстрый мяч в карьере

Аргентинский футболист Лионель Месси забил свой самый быстрый мяч в карьере. 15 июня он оформил гол на 79-й секунде в товарищеском матче со сборной Австралии.

Матч сборных Аргентины и Австралии в итоге завершился со счетом 2:0. После Месси на 68-й минуте забил Херман Песселья.

До этого быстрее всего Месси забивал в матче с «Челси» в Лиге чемпионов сезона–2017/18. Тогда он отличился на 128-й секунде.

7 июня Месси сообщил о своем переходе в американский клуб «Интер Майами». Он объяснил это решение тем, что хочет «уехать из Европы, выйти из центра внимания и больше думать о своей семье».

На следующий день стали известны детали контракта Месси с «Интер Майами». Аргентинский нападающий подписал трехлетний контракт и сможет покинуть его только после окончания первых двух сезонов.

9 июня стало известно, что все доступные билеты на 12 матчей дома и на выезде регулярного сезона «Интер Майами» в американской футбольной лиге MLS были распроданы за сутки после подписания Месси.