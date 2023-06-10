«Интер Майами» за сутки продал все билеты на матчи до конца сезона

Все доступные билеты на 12 матчей дома и на выезде регулярного сезона «Интер Майами» в американской футбольной лиге MLS были распроданы за сутки после подписания клубом Бекхэма контракта с аргентинским футболистом Лионелем Месси. Об этом в пятницу, 9 июня, сообщило испанское издание Diario AS.

Один из близких друзей аргентинца, бывший футболист Серхио Агуэро рассказал, что ему не удалось достать хотя бы один билет на матч Месси, поэтому ему пришлось обратиться к своему другу за ним.

Билеты на игры с возможным участием аргентинца после официальной продажи перепродавались по цене от $300 до $3500, в зависимости от встречи и места на стадионе, сообщает издание.

По данным СМИ, клуб раздумывает над переездом на более вместительный стадион. Сейчас клуб «Интер Майами» играет на «Драйв Пинк Стэдиум» (DRV PNK Stadium) вместимостью 18 тыс. человек.

Накануне стали известны детали контракта Месси с «Интер Майами». Аргентинский нападающий подписал трехлетний контракт с американским клубом «Интер Майами» и сможет покинуть его только после окончания первых двух сезонов.

Ранее, 7 июня, испанский футбольный клуб «Барселона» подтвердил, что делал предложение о контракте семикратному обладателю «Золотого мяча» аргентинцу Лионелю Месси.

В тот же день аргентинский нападающий Лионель Месси подтвердил свой переход в американский клуб Дэвида Бекхэма «Интер Майами». Он объяснил это решение тем, что хочет «уехать из Европы, выйти из центра внимания и больше думать о своей семье».

Бывший футболист ФК «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) Жером Ротен 8 июня рассказал, что аргентинского нападающего Лионеля Месси не устраивали тренировки в их бывшем клубе. Также футболист сказал, что Месси очень хотел сменить темп тренировок, потому что не хотел тренироваться по утрам.

ФК «Интер Майами» в настоящее время занимает последнее место в зоне А Высшей футбольной лиги США с 15 очками в 16 играх, с пятью победами и 11 поражениями. В матче 4 июня он проиграл 2:1 дома клубу «Ди Си Юнайтед».

3 июня французский ПСЖ объявил об уходе Месси из команды по окончании сезона-2022/23.

Позднее, 5 июня, журналист Тони Хуанмарти процитировал слова отца Месси, который утверждал, что футболист хочет вернуться в клуб «Барселона», за который он играл с 2003 по 2021 год. В составе испанского клуба он 10 раз выигрывал чемпионат страны и четыре раза побеждал в Лиге чемпионов.

До этого, 29 мая, сообщалось, что отец Месси якобы принял предложение сыну от клуба «Аль-Хиляль» из Эр-Рияда на €1,2 млрд. Позднее отмечалось, что у Месси была несогласованная поездка в Саудовскую Аравию, за что «Пари Сен-Жермен» отстранил игрока от тренировок команды на две недели.