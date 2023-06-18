Бес труда: почему не удается решить проблему производственных травм

В цехе по утилизации отходов мясного производства на предприятии в Курганской области во время ремонтных работ три человека задохнулись токсичными газами, спасти их не удалось. Эксперты признают: хотя официально зарегистрированный уровень травматизма и гибели работников на предприятиях в России в последние годы существенно снижался и вопросу охраны труда стали уделять значительно больше времени, однозначно говорить о благополучии этой сферы пока нельзя. Как реально обстоят дела в России с производственным травматизмом, разбирались «Известия».

Задохнулись газом

Трагедия произошла утром 12 июня в Кетовском районе Курганской области. В региональном СУ СК России сообщили, что трое работников выполняли работы по ремонту оборудования, которое предназначено для утилизации отходов мясного предприятия. Причиной гибели предварительно называется высокая концентрация газов в помещении. Возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц.

После трагедии прокуратура Курганской области решила проверить все региональные предприятия, использующие для переработки продукции аммиак.

Фото: СК РФ Фото цеха, где произошла трагедия

Государственная инспекция труда в Курганской области подтвердила «Известиям» информацию о том, что трагедия произошла на птицефабрике «Боровская». За последние два года нарушений требований трудового законодательства и фактов производственного травматизма с тяжелыми последствиями там зафиксировано не было. Госинспекция труда ведет расследование.

На предприятии в ответ на запрос «Известий» от каких-либо комментариев отказались, сообщив, что «ведется расследование».

Скрытая угроза

Главный технический инспектор труда Федерации независимых профсоюзов России, руководитель департамента охраны труда и экологии аппарата ФНПР Алексей Безюков замечает, что единой статистики по производственному травматизму и несчастным случаям в России нет.

— Каждое ведомство ведет свою статистику. В 2022 году, по информации Роструда, погибло на производстве 1565 человек, по данным Социального фонда России — 1643, по данным Росстата — 1070 погибших , — сказал он «Известиям». — Профсоюзы постоянно поднимают вопрос об отсутствии в России системы единого учета и анализа причин несчастных случаев.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Член экспертного центра по ESG-трансформации «Деловой России», шеф-редактор EcoStandard.journal Артем Крылов поясняет, что Роструд собирает сведения по несчастным случаям с тяжелыми последствиями, в расследовании которых участвует сам. Социальный фонд России ведет статистику по зарегистрированным в качестве страхователей работодателям, а Росстат — по основным видам экономической деятельности без учета малых предприятий.

В Роструде на запрос «Известий» по ситуации с охраной труда на момент публикации материала не ответили, а по данным Росстата, уровень производственного травматизма значительно сократился за последние 20 лет. Если в 2000 году пострадало при несчастных случаях более 151 тыс. человек, то в 2022 году — всего 20,3 тыс. Погибли 4,4 тыс. в 2000 году и 1,07 тыс. — в 2022 году. А вот число человеко-дней нетрудоспособности у пострадавших на производстве в расчете на одного пострадавшего увеличилось с 28,3 до 48,4 за этот же период.

— Это показатель того, сколько дней работник провел на больничном в результате травмы, и он показывает, что сокрытие несчастных случаев ежегодно растет , — считает Алексей Безюков. — Помимо этого, в статистике не учитываются травмы, произошедшие с работниками, которые не заключили трудовые договоры, которые работают по договорам ГПХ, самозанятыми, платформенными занятыми и т.п. Эти категории работников полностью выпадают из статистики и из системы обязательного социального страхования. Им не выплачиваются компенсации или страховые выплаты в случае травмы.

Артем Крылов замечает, что проблема сокрытия несчастных случаев и производственного травматизма особенно сильно проявляется в сегменте среднего и малого бизнеса.

— Стараются скрывать, потому что при расследовании этих случаев у работодателя могут обнаружиться нарушения требований охраны труда, из-за чего последует наложение штрафа, — пояснил он. — Кроме того, зарегистрированные несчастные случаи идут в статистику, и если у работодателя легких несчастных случаев больше, чем в среднем по виду экономической деятельности, то он получит надбавку к страховому тарифу. Это очень серьезные деньги.

Фото: Getty Images/ArLawKa AungTun

Гендиректор общественной организации «Всероссийское объединение специалистов по охране труда» (ВОСОТ) Андрей Колин отмечает, что по новой редакции ТК РФ работодатель обязан вести учет в том числе микротравм. Это нужно, чтобы предупредить более серьезные травмы и увечья на работе. Но на деле работники не всегда сообщают работодателю о полученных синяках или ссадинах, в статистику попадают только травмы, которые привели к нетрудоспособности работника.

Внимание из-под палки

Андрей Колин отмечает, что сложная экономическая ситуация в России вынуждает многие предприятия сокращать расходы в том числе на охрану труда.

— Это в корне неправильный подход, — подчеркнул он. — Для того чтобы предотвратить наступление несчастного случая, необходимо постоянно проводить мониторинг профессиональных рисков на предприятии и на каждом рабочем месте. Практически любой несчастный случай — это недостаточные усилия работодателя по оценке производственных рисков и по предупреждению несчастных случаев и профзаболеваний.

Он отмечает, что на первом же этапе оценки рисков — специальной оценке условий труда — работодатель пытается сэкономить, привлекая самую дешевую и часто некачественную организацию. Решение проблемы в ВОСОТ видят в развитии инструмента добровольной сертификации услуг в сфере охраны труда, чтобы быть уверенными в качестве предоставляемых организацией услуг.

Фото: РИА Новости/Александр Кондратюк

Эксперт ВОСОТ, начальник испытательной лаборатории ООО «НП ЦОТ ПФО» Илья Кан отмечает: оценка профессиональных рисков на рабочем месте предполагает целый комплекс мероприятий. Нужно провести идентификацию вредных факторов, измерить концентрацию вредных веществ на рабочем месте, уровень воздействия физических факторов (шум, свет, вибрацию), провести экспертную оценку, учесть внешние факторы, оценить вероятность травмирования работника во всех зонах и местах, где он может находиться во время работы.

— Многие компании предлагают провести оценку рисков без выезда, но это просто невозможно, — подчеркнул он.

Алексей Безюков из ФНПР также называет ситуацию с охраной труда в России неоднозначной. Он указал на снижение государственного надзора за выполнением требований охраны труда, а также на злоупотребление работодателями этими послаблениями. При этом уменьшение финансирования на вопросы охраны труда в ФНПР не фиксировали — по крайней мере на крупных предприятиях.

Артем Крылов, напротив, полагает, что внимания этому вопросу на российских предприятиях стали уделять больше. Это хорошо видно по отраслевым мероприятиям, которые собирают многотысячную аудиторию. Он полагает, что вызовы последних лет, связанные с пандемией и экономическими ограничениями на фоне СВО, заставили многих пересмотреть ценность человеческого ресурса, а эффективная организация охраны труда и здоровья сотрудников стала пониматься как неотъемлемое условие успешного ведения бизнеса.

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

При этом он признает, что многие из тех компаний, которые не занимались охраной труда раньше, и сейчас этого не делают.

— Другое дело, что государство с помощью трансформирующейся законодательной базы стимулирует и, можно даже сказать, заставляет организации заниматься охраной труда , — сказал Артем Крылов.

Гендиректор «Экспертного центра безопасности труда», председатель регионального отделения ВОСОТ во Владимирской области Константин Белов также полагает, что в секторе малого бизнеса вниманию к охране труда в первую очередь способствует четкая система штрафов и наказаний, в большинстве своем они по-прежнему стараются сэкономить.

— По сравнению с крупными компаниями, где внимание к охране труда велико, это просто другой подход: они хотят сэкономить, купить средства индивидуальной защиты подешевле, для того чтобы всё, что по закону положено, было, когда придет с проверкой трудовой инспектор, — сказал он «Известиям». — А то, что перчатки с лезущими нитками могут стать причиной несчастного случая, — об этом думают меньше.

Пандемия же, продолжает Константин Белов, отразилась на ситуации скорее в лучшую сторону — ряд предприятий и производств стали внимательнее относиться к использованию СИЗ, которые были необходимы и раньше.

Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков

А мужики-то не знают

Артем Крылов считает, что работники в России мало осведомлены не только в законодательстве об охране труда, а в целом в трудовом законодательстве: не знают своих прав и обязанностей работодателя в этой области. Есть регионы и производства, где руководство закрывает глаза на свое обязательство расследовать случаи производственного травматизма, да и сами сотрудники часто не сообщают о них своему начальству и другим инстанциям. Одна из причин — работники не хотят вступать в конфликт с организацией, боятся последствий в виде увольнения. Особенно эта проблема характерна для моногородов , говорит эксперт.

Вторая причина: сотрудники предприятий просто не знают, что они могут и должны делать в этой ситуации.

Еще одна проблема, которую выделяет Крылов, состоит том, что работники отказываются от улучшений условий труда на вредных и опасных производствах, так как боятся лишиться надбавки к зарплате и прочих преференций.

Артем Колин рассказывает, что при получении сотрудником травмы, работодатель обязан составить акт о несчастном случае на производстве и в течение суток сообщить о произошедшем в Государственную инспекцию труда.

Фото: Getty Images/ArLawKa AungTun

— Работник может рассчитывать на компенсации только в случае, если несчастный случай зафиксирован и оформлен соответствующим образом , — пояснил он. — Если работодатель не выполнил свои обязанности в соответствии с законодательством, работник вправе обратиться в Государственную инспекцию труда. Госинспекция в России при получении информации о нарушениях трудового законодательства работает эффективно.

Член Адвокатской палаты Москвы Александр Иноядов указывает: если травма получена в процессе трудовой деятельности, то работнику необходимо обратиться за медицинской помощью, незамедлительно информировать руководство о произошедшем и факторах, угрожающих жизни и здоровью людей. Нужно принять меры к сохранению обстановки, в которой произошел несчастный случай. Фиксация здесь необходима, чтобы в дальнейшем можно было установить обстоятельства травматизма.

Если речь идет о профессиональном заболевании, также нужно обращаться в медучреждение, которое после постановки предварительного диагноза направляет в срок от 1 до 3 суток извещение работодателю и в территориальный орган Роспотребнадзора. После этого проводится экспертиза для проверки предварительного диагноза, оформляется заключение. Работодатель со своей стороны также обязан провести расследование после получения извещения о заключительном диагнозе, по итогам составляется акт о профессиональном заболевании.

— Поскольку все работники должны быть застрахованы, то они имеют право на получение страховых выплат — как единовременной, так и ежемесячной, которые дифференцированы от трудового стажа, — пояснил Александр Иноядов. — Если локальными актами организации предусмотрены дополнительные выплаты, то работник имеет право на их получение в дополнение к выплатам по социальному страхованию.